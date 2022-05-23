В Словакии заявили, что запасов нефти в стране осталось на 105 дней. Газа при этом хватит всего на месяц. Об этом заявили в Словацкой нефтегазовой ассоциации.

В Брюсселе по-прежнему настаивают на том, чтобы все страны ЕС отказались от российских энергоносителей. Делают ставку на возобновляемые источники, а гражданам рекомендуют экономить.

Насколько осуществимы такие планы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.