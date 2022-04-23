В России планируют создать маркетплейс органической продукции

В России собираются создать маркетплейс органической продукции. Планами поделились в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

В течение года отечественными товарами хотят заместить 90% ассортимента ушедшего с рынка iHerb. Список растительных добавок могут пополнить препараты на основе иван-чая, чаги и вытяжки из хвойных.

По мнению авторов идеи, проект позволит поддержать российских производителей и создать рабочие места, а также поспособствует оздоровлению населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.