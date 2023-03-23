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Экономика

Стоимость аренды загородной недвижимости снизилась в РФ

Стоимость аренды загородной недвижимости снизилась в РФ

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Стоимость аренды загородной недвижимости снизилась в России. По данным риелторов, аренда загородных домов за год подешевела примерно на 20%, а спрос упал на 15%.

Причин несколько. С одной стороны, упала покупательская способность населения, с другой – предложений стало больше, чем три года назад.

Сколько сейчас просят за отдых на природе? И какие направление пользуются повышенным спросом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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