Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 4 февраля. Евро перевалил за 90 рублей. Центробанк повысил официальный курс доллара на 24 марта – до 75,36 рубля, курс евро – до 89,77 рубля.

Нефть при этом стремительно дешевеет. Цены упали уже более чем на три процента. За баррель марки Brent дают около 62 долларов. Аналитики связывают это с коронавирусными новостями. Европа ужесточает ограничения, а в Индии фиксируют резкий рост заболеваемости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.