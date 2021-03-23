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23 марта 2021, 14:15

Экономика

Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

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Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 4 февраля. Евро перевалил за 90 рублей. Центробанк повысил официальный курс доллара на 24 марта – до 75,36 рубля, курс евро – до 89,77 рубля.

Нефть при этом стремительно дешевеет. Цены упали уже более чем на три процента. За баррель марки Brent дают около 62 долларов. Аналитики связывают это с коронавирусными новостями. Европа ужесточает ограничения, а в Индии фиксируют резкий рост заболеваемости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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