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23 января, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника. Так, сеть Uniqlo останется в России, однако только частично. Как сообщают СМИ, бренд планирует сохранить всего пять торговых точек. При этом раньше их было пятьдесят, и теперь компания их оптимизирует.

Этот процесс должен завершиться уже к началу февраля. В марте прошлого года сеть заявила, что приостанавливает свою работу в России. Речь тогда шла как об оффлайн-точках, так и об интернет-магазине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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