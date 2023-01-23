Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника. Так, сеть Uniqlo останется в России, однако только частично. Как сообщают СМИ, бренд планирует сохранить всего пять торговых точек. При этом раньше их было пятьдесят, и теперь компания их оптимизирует.

Этот процесс должен завершиться уже к началу февраля. В марте прошлого года сеть заявила, что приостанавливает свою работу в России. Речь тогда шла как об оффлайн-точках, так и об интернет-магазине.

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