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Новости

22 ноября, 19:15

Экономика

Компания "Газпром" заявила об оседании газа РФ для Молдавии на Украине

Компания "Газпром" заявила об оседании газа РФ для Молдавии на Украине

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Российский газ, предназначенный для транзита в Молдавию, оседает на Украине. С таким заявлением выступил "Газпром". По данным компании, на приграничной станции Суджа закачивается тот объем топлива, который определен по контракту с компанией "Молдовагаз". После прохождения через Украину газа становится значительно меньше.

По расчетам "Газпрома", суммарно Киев незаконно отобрал более 50 миллионов кубометров. Тем временем Молдавия и Приднестровье переживают труднейший энергетический кризис из-за нехватки газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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