Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

22 ноября, 18:30

Экономика

Новости часа: ряд стран продолжают сотрудничать с российской системой "Мир"

Новости часа: ряд стран продолжают сотрудничать с российской системой "Мир"

Новости часа: участок Калужско-Рижской линии метро повторно закроется с 3 по 7 декабря

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Около 40 танкеров с российской нефтью прибыло в британские порты с конца февраля – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ряд стран продолжают сотрудничать с российской системой "Мир", несмотря на санкции. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт, оператор этой платежной системы Владимир Комлев.

Власти Шанхая ужесточают правила въезда в город из-за вспышки COVID-19. Об этом рассказали в СМИ.

Гравюру Рембрандта "Христос и самаритянка среди руин" выставят на аукционе в Москве за 110 тысяч рублей. Такую информацию сообщили коллекционеры.

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