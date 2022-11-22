Новости часа: ряд стран продолжают сотрудничать с российской системой "Мир"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ряд стран продолжают сотрудничать с российской системой "Мир", несмотря на санкции. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт, оператор этой платежной системы Владимир Комлев.

Власти Шанхая ужесточают правила въезда в город из-за вспышки COVID-19. Об этом рассказали в СМИ.

Гравюру Рембрандта "Христос и самаритянка среди руин" выставят на аукционе в Москве за 110 тысяч рублей. Такую информацию сообщили коллекционеры.