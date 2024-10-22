Россиян предупредили о росте цен на незамерзающую жидкость

Незамерзающая жидкость для автомобилей к зиме может значительно подорожать, предупреждают эксперты. Уже сейчас ее стоимость достигает тысячи рублей, тогда как в прошлом году она составляла около шестисот рублей. Причиной роста цен может стать увеличение издержек продавцов, а также изменение законодательства, касающегося использования метанола в составе жидкости.

Одним из решений проблемы, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, может стать легализация метанола и введение добавки, делающей его употребление внутрь невозможным. Это позволит использовать метанолсодержащие жидкости, как это делается в Швейцарии и Скандинавии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.