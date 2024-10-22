22 октября, 12:15Экономика
Кабмин РФ дополнительно выделил почти 500 млрд рублей на льготную ипотеку
Российское правительство выделило из резервного фонда дополнительно 446,9 миллиарда рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Эти средства пойдут на субсидии по процентной ставке. Это касается таких программ, как "Семейная ипотека" под 6%, а также "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2%.
Почти 270 миллиардов рублей будут направлены на субсидирование процентной ставки по ранее выданным льготным жилищным кредитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.