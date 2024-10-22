Кабмин РФ дополнительно выделил почти 500 млрд рублей на льготную ипотеку

Российское правительство выделило из резервного фонда дополнительно 446,9 миллиарда рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эти средства пойдут на субсидии по процентной ставке. Это касается таких программ, как "Семейная ипотека" под 6%, а также "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2%.

Почти 270 миллиардов рублей будут направлены на субсидирование процентной ставки по ранее выданным льготным жилищным кредитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.