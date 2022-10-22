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Новости

22 октября, 13:30

Экономика

Москвичам рассказали о ситуации на рынке косметики

Москвичам рассказали о ситуации на рынке косметики

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Россияне стали чаще пользоваться отечественной косметикой. По данным исследований, доля покупок российских бьюти-средств выросла до 30%: год назад этот показатель составлял 23%.

Ассортимент в магазинах тоже поменялся, отечественные бренды стали увереннее чувствовать себя на рынке. Могут ли производители из РФ конкурировать с европейскими? Какие новые марки заняли место зарубежных конкурентов? И все ли готовы перейти на отечественную продукцию?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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