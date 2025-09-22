"Монетная неделя" началась в России

В России стартовала акция "Монетная неделя". Она пройдет с 22 сентября по 4 октября. В это время жители смогут обменять накопившуюся мелочь на купюры или положить ее на счет в банке.

Принять участие в акции можно не только в отделениях банков, но и в магазинах. К инициативе присоединились 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских офисов по всей стране. Список участников опубликован на официальном сайте проекта.

