22 сентября, 16:30

Экономика

"Монетная неделя" началась в России

В России стартовала акция "Монетная неделя". Она пройдет с 22 сентября по 4 октября. В это время жители смогут обменять накопившуюся мелочь на купюры или положить ее на счет в банке.

Принять участие в акции можно не только в отделениях банков, но и в магазинах. К инициативе присоединились 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских офисов по всей стране. Список участников опубликован на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

