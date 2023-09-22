Минэнерго спрогнозировало снижение цен на бензин и дизтопливо в России

Стоимость бензина на бирже после ограничения экспорта упала на 10–11%, дизеля – на 15%. Это данные торгов. О возможном снижении стоимости топлива в результате принятых правительством мер ранее заявляли в Минэнерго РФ.

Между тем в ряде регионов на заправочных станциях возник дефицит бензина и дизеля. Жалобы поступали, в частности, из Крыма, Саратова и Рязани. О такой же проблеме на некоторых АЗС стали сообщать и москвичи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.