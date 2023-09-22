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22 сентября, 13:30

Экономика

ФАС выявила в регионах нефтебазы, которые необоснованно увеличивали цены на топливо

ФАС выявила в регионах нефтебазы, которые необоснованно увеличивали цены на топливо

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Федеральная антимонопольная служба выявила в регионах нефтебазы, которые необоснованно увеличивали цены на топливо. Проверку провели после того, как в ряде регионов на заправочных станциях возник дефицит бензина и дизеля.

Жалобы поступили из Крыма, Саратовской и Рязанской областях. О такой же проблеме на некоторых АЗС стали сообщать и москвичи.

Есть ли на самом деле дефицит топлива в столице и регионах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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