ФАС выявила в регионах нефтебазы, которые необоснованно увеличивали цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба выявила в регионах нефтебазы, которые необоснованно увеличивали цены на топливо. Проверку провели после того, как в ряде регионов на заправочных станциях возник дефицит бензина и дизеля.

Жалобы поступили из Крыма, Саратовской и Рязанской областях. О такой же проблеме на некоторых АЗС стали сообщать и москвичи.

Есть ли на самом деле дефицит топлива в столице и регионах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.