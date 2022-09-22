Новости мира: немецкая экономика погрузится в худший кризис за последние 73 года – СМИ

Немецкая экономика погружается в худший кризис за последние 73 года. Все из-за растущих цен на газ. Об этом пишет The Telegraph. По данным Федерального статистического управления, на которые ссылается газета, стоимость промышленной продукции в Германии подскочила на 46% за последний год. Это самый интенсивный рост за всю историю наблюдений. Счета за электроэнергию для предприятий взлетели почти на 140%. Обычным потребителям тоже непросто. Например, сливочное масло подорожало на три четверти, а растительные масла – на 50%.

В Африке выпал снег. Снегопады обрушились сразу на несколько провинций. В некоторых местах намело высокие сугробы, а деревья едва выдерживали снежную тяжесть. На трассах возникли сильнейшие заторы. Из-за плохой видимости и скользкой дороги случилось несколько аварий. На борьбу с последствиями стихии задействовали всю коммунальную технику. В некоторых районах синоптики предупредили не только о снежных осадках. Также речь шла о ливнях с градом и усилении ветра.

В Австралии спасают китов. На побережье островного штата Тасмания на мель выбросились 230 особей. В живых остались лишь 35. Им пытаются помочь. 22 сентября спасатели вновь будут пробовать вернуть китов в воду и отвести на несколько сотен метров от берега. Такое происходит в Тасмании не в первый раз. Год назад в этом же месте на суше обнаружили почти 500 особей – это был самый массовый выброс китов за всю историю Австралии. Почему это происходит, экологи так и не выяснили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.