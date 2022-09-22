В Российском топливном союзе заявили о дефиците зимнего дизеля

В Российском топливном союзе сообщили о дефиците зимнего дизеля. По данным участников рынка, все объемы идут на экспорт. Касается это даже альтернативных вариантов, которые использовали раньше – это средние дистилляты.

Почему сложилась такая ситуация? Что будет с ценами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.