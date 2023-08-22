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Экономика

Экономист предположил, что ЦБ РФ не будет менять ключевую ставку в этом году

Экономист предположил, что ЦБ РФ не будет менять ключевую ставку в этом году

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Российский Центробанк, вероятно, не будет менять ключевую ставку в этом году. Таким мнением поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, снижение ставки вряд ли возможно, но с текущими условиями показатель могут и не поднять, что допускали еще на прошлой неделе. По прогнозам экономиста, до конца года рубль будет немного укрепляться, а доллар вернется к 90 рублям.

Тем временем Сбербанк поднял ипотечные ставки на вторичное жилье и новостройки на два процентных пункта. По потребительским кредитам ставки повысили еще на прошлой неделе, после повышения ключевой до 12% годовых.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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