Эксперты рассказали, можно ли купить гаджеты, которые больше не поставляют в РФ

Не все поставщики гаджетов наладили параллельный импорт. Российские магазины Huawei, например, работают, но ничего не продают. Прямых поставок нет, а с параллельными пока возникают трудности.

Можно ли в такой ситуации купить товар хотя бы с витрины, да еще получить за это скидку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.