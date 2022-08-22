Компания Crocs решила сменить оператора работы в России – СМИ

Среди множества уходов иностранных брендов из России также отмечаются очередные возвращения. На этот раз магазины открывает Crocs. Они не работали пять месяцев.

Первые монобрендовые точки уже принимают посетителей в ТЦ "Афимолл" и "Метрополис", сообщили СМИ. Это стало возможным благодаря передаче прав на управление бизнесом российскому подразделению компании. Теперь поставки оригинальной продукции обещают возобновить.

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