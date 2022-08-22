Мировые цены на газ выросли до 2,7 тыс долларов за кубометр

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Мировые цены на газ резко пошли вверх на фоне сообщений о "Северном потоке". Стоимость доходит до 2,7 тысячи долларов за кубометр.
"Газпром" заявил о полной остановке газопровода 31 августа. Из работы выведут последнюю из пяти турбин, установленных на станции Портовая. Это нужно для техобслуживания, которое проводят каждую тысячу часов эксплуатации.
Как ожидается, процедура займет три дня. После чего "Газпром" вернет подачу газа до нынешних объемов. Сейчас это 33 миллиона кубометров в сутки или 20% от возможной мощности. До таких показателей объемы поставок упали в конце июля, когда из-за санкций Канады возникли сложности с ремонтом другой турбины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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