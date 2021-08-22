Единоразовая выплата в 10 тыс рублей коснется всех пенсионеров без исключения

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Об этом Владимир Путин заявил в рамках встречи с представителями партии "Единая Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

