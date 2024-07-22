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22 июля, 07:15

Экономика

Порядка 70% россиян стали использовать банковские карты для оплаты

Порядка 70% россиян стали использовать банковские карты для оплаты

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Порядка 70% россиян, согласно опросу финансовых экспертов, не носят с собой наличные. Тренд на отказ от кошельков особенно заметен в Москве, где практически все торговые точки принимают оплату картой. Кроме того, в торговых рядах могут предложить и другие способы безналичной оплаты, однако к некоторым из них следует отнестись с осторожностью.

В целом, количество наличных денег в обращении, по данным Центробанка РФ, с конца 2023 года постепенно сокращается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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