Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 15%

Центробанк Турции впервые с марта 2021 года повысил ключевую ставку, причем сразу почти в два раза – с 8,5 до 15%. Такие меры призваны помочь в борьбе с кризисом в экономике страны.

Речь идет о ставке на аукционах недельного репо – это краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг. Заседание впервые проходило под руководством нового главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Ее на этот пост назначил президент страны Тайип Эрдоган, который сам при этом выступает за снижение процентных ставок.

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