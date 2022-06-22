Поставки в Калининград сократятся в четыре раза – эксперты

На фоне транспортной блокады Литвы любые поставки в Калининград сократятся в четыре раза. О таких предварительных прогнозах рассказали эксперты.

С 18 июня Литовские железные дороги запретили транзит по своей территории товаров, на которые ранее были наложены санкции Евросоюза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.