Магазины спортивной одежды Helly Hansen вновь откроются в РФ – СМИ

Магазины спортивной одежды Helly Hansen скоро откроются для покупателей. Все точки сети заработают на российском рынке под брендом "Хансен". Об этом сообщили СМИ.

Посмотреть ассортимент на сайте пока нельзя, как и оформить заказ. Какие еще иностранные бренды уже вернулись в Россию и изменились ли цены?

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