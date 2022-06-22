Сеть магазинов Helly Hansen объявила о возвращении в Россию – СМИ

Магазины спортивной одежды Helly Hansen откроются для покупателей. Все точки сети заработают на российском рынке под брендом "Хансен", сообщили в СМИ. Однако посмотреть ассортимент или оформить заказ на сайте магазина пока нельзя.

О деталях возвращения – в эфире телеканала Москва 24.