Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

Совет Федерации на заседании 22 июня одобрил закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в России.

Документ, инициированный правительством РФ, предусматривает, что нарушением не является использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Так, закон защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

