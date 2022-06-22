Минцифры и ФАС проверят обоснованность повышения цен на ряд тарифов Tele2

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверят ситуацию с тарифами на сотовую связь компании Tele2. Многие пользователи пожаловались на внезапный и очень резкий рост цен.

Если выяснится, что такое увеличение тарифов не было обосновано, компании выпишут предписание о возвращении цен на прежний уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





