Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки с 1 июля

С 1 июля получить ипотеку станет сложнее для россиян с высокой долговой нагрузкой. Центробанк снизил лимиты на выдачу кредитов клиентам, которые тратят на выплаты более 80% дохода или вносят первоначальный взнос менее 20%.

Эксперты отмечают, что меры связаны с ростом просрочек по ипотеке и желанием снизить риски для банков. За первые четыре месяца 2026 года количество выданных жилищных кредитов в Москве сократилось на 21%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.