Стоимость топлива для польских грузовиков в РФ хотят установить на уровне цен в ЕС

Стоимость топлива для польских грузовиков в РФ нужно установить на уровне цен в ЕС. Соответствующий проект обращения палаты парламента опубликован в думской базе данных.

Суд на Украине открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры к Владимиру Зеленскому. Минстрой планирует в сентябре 2023 года запустить информационную систему "Стройкомплекс.РФ".

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