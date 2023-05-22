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22 мая, 23:00

Экономика

Стоимость топлива для польских грузовиков в РФ хотят установить на уровне цен в ЕС

Стоимость топлива для польских грузовиков в РФ хотят установить на уровне цен в ЕС

Путин поручил правительству предложить меры для снижения ставок по кредитам

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Стоимость топлива для польских грузовиков в РФ нужно установить на уровне цен в ЕС. Соответствующий проект обращения палаты парламента опубликован в думской базе данных.

Суд на Украине открыл производство по иску наместника Киево-Печерской лавры к Владимиру Зеленскому. Минстрой планирует в сентябре 2023 года запустить информационную систему "Стройкомплекс.РФ".

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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