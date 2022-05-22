Власти Австрии заморозили 254 миллионов евро на счетах бизнесменов РФ

Средства российских крупных бизнесменов в размере 254 миллиона евро заморожены властями Австрии в связи с введенными против России санкциями из-за спецоперации на Украине.

Чеченские войска успешно продвигаются в ЛНР, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК+ с участием России, сообщают СМИ.

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