В магазинах Москвы появились новые газированные напитки

На столичных прилавках покупатели заметили новые газированные напитки. Их дизайн и названия очень схожи с известными импортными брендами.

В марте компании Coca-Cola и Pepsi объявили о приостановке деятельности в России. Но уже ясно, что с одним "Дюшесом" мы не останемся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.