Ассортимент маркетплейсов в РФ пополнится товарами из списка параллельного импорта

Ассортимент российских маркетплейсов пополнится товарами из списка параллельного импорта. Речь об одежде, электронике и других товарах, ввозить которые разрешили без согласия правообладателя.

Покупателям обещают только оригиналы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.