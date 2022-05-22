В ДНР установят курс валют, согласно которому 1 гривна будет эквивалентна 2 рублям, сообщил глава республики.

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев объявил об уходе из испанской "Валенсии".

Водоснабжение для 30 тысяч человек в Оренбургской области восстановлено.