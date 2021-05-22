В РТС предупредили о возможных проблемах с топливом в курортный сезон

Бензина этим летом может всем не хватить. О возможном дефиците в курортный сезон предупредили в "Российском топливном союзе".

В большей степени это касается марки АИ-95. Эксперты полагают, что спрос на топливо возрастет на 10–20%. Это связано с ограничением зарубежных поездок, а также стимулированием внутреннего туризма, Бензина будет не хватать, и цены на него могут повысится еще больше.

Впрочем, в Минэнерго россиян успокоили. Замминистра Павел Сорокин заявил, что топлива в стране производят достаточно, чтобы его хватило всем. По его словам, нефтяникам заранее рекомендовали накопить запасы и увеличить объемы переработки. Так в мае каждые сутки в стране производилось свыше 100 тонн бензина.