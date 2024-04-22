Новости мира: общемировые оборонные расходы выросли на 7%

Аналитики заявили об историческом рекорде общемировых оборонных расходов. За 2023 год страны потратили 2 триллиона 440 миллиардов долларов. Это более 2% глобального ВВП. Подсчеты провел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. За год показатели выросли почти на 7%. Больше всего на оборону тратит США – 916 миллиардов долларов.

В Казахстане ограничили движение на десяти трассах федерального значения. Это связано с ухудшением ситуации с паводками в стране, заявили власти. Кроме того, в Уральске началась эвакуация жителей дачных поселков. Тех, кто ранее отказался покидать дома добровольно, теперь вывозят сотрудники МЧС.

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