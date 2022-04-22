В компании Procter&Gamble опровергли сообщения о возможном уходе из России

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble опроверг слухи о полном уходе с российского рынка. Об этом сообщили в компании.

Ранее появилась информация в СМИ, что Procter & Gamble подумывает покинуть Россию. Якобы на них влияют санкции, финансовые ограничения, проблемы с поставками и репутационные риски. В России компания работает уже 30 лет.

В марте Procter & Gamble заявил о приостановке инвестиций и рекламных проектов на территории России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



