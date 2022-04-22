Импорт медикаментов в Россию из ЕС и США сохраняется на уровне 2021 года – ФТС

Лекарства из Евросоюза и США идут в Россию в том же объеме, что и год назад. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Это объясняют тем, что медикаменты не находятся под санкциями, но есть логистические трудности. В апреле в страну ввезли почти пять тысяч тонн лекарственных средств и медизделий.

Основными поставщиками пока остаются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. А самые дорогие лекарства поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады.

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