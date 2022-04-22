Риелторы попросили ЦБ РФ снизить ставки по ипотеке

Российские риелторы попросили Центробанк вернуть ставки по ипотеке, которые действовали до спецоперации. Они были установлены на уровне 9%, а увеличились до 20%.

Из-за такой ставки рынок недвижимости застыл, говорят эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.