Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 19:45

Экономика

ЦБ РФ решил оставить ключевую ставку без изменений

ЦБ РФ решил оставить ключевую ставку без изменений

Новости часа: столичный бизнес увеличил энергопотребление в январе 2024 года почти на 6%

"Деньги 24": совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Легкая промышленность стала лидером по росту объемов производства в Москве в 2023 году

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

"Деньги 24": телефонные мошенники похитили более 15 млрд рублей у граждан РФ за 2023 год

Платежная система "Мир" заработала на Кубе

"Мой район. Новости": инновационный промышленный технопарк построят в Люблине

"Деньги 24": столичный каршеринг оказался самым доступным в Европе

На заседании совета директоров Центробанка России было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Ранее к ее повышению привела раскручивающаяся спираль инфляции, а также резкий рост курса доллара, большие бюджетные расходы и всплеск потребительского кредитования.

Главный аргумент регулятора в пользу такого решения состоит в том, что высокие ставки по кредиту ограничивают избыточный рост спроса, чтобы он не превышал предложение, и сдерживают инфляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлина ГилеваЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика