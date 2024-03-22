ЦБ РФ решил оставить ключевую ставку без изменений

На заседании совета директоров Центробанка России было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Ранее к ее повышению привела раскручивающаяся спираль инфляции, а также резкий рост курса доллара, большие бюджетные расходы и всплеск потребительского кредитования.

Главный аргумент регулятора в пользу такого решения состоит в том, что высокие ставки по кредиту ограничивают избыточный рост спроса, чтобы он не превышал предложение, и сдерживают инфляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.