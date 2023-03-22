ЦБ РФ с 1 апреля начнет тестировать цифровой рубль

Центробанк с 1 апреля начнет тестировать цифровой рубль. К эксперименту с реальными клиентами готовы присоединиться 13 банков.

Принципиальное отличие цифрового рубля от наличных и безналичных денег в том, что его хранителем будут не коммерческие банки, а сам Центробанк. То есть цифровой счет с цифровыми рублями откроют именно в ЦБ, а банки станут операторами этого счета в интересах клиента.

В каких странах уже прижилась "облачная" валюта? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.