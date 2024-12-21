21 декабря, 09:15Экономика
Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет
Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет и достиг высших показателей за месяц. Это следует из данных Московской биржи.
По мнению аналитиков, это стало результатом сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 21% годовых. Регулятор уточнил, что меры, направленные на снижение спроса и ужесточение финансовых условий, оказали свое влияние.
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