Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет и достиг высших показателей за месяц. Это следует из данных Московской биржи.

По мнению аналитиков, это стало результатом сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 21% годовых. Регулятор уточнил, что меры, направленные на снижение спроса и ужесточение финансовых условий, оказали свое влияние.

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