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21 декабря, 09:15

Экономика

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

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Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет и достиг высших показателей за месяц. Это следует из данных Московской биржи.

По мнению аналитиков, это стало результатом сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 21% годовых. Регулятор уточнил, что меры, направленные на снижение спроса и ужесточение финансовых условий, оказали свое влияние.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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