Наценку автодилеров хотят ограничить 10%

Наценку при продаже машин могут ограничить, чтобы при пиковом спросе она не превышала 10%. Таким образом Минпромторг предлагает найти управу на дилеров, которые вместе с машиной требуют платить за дорогие дополнительные опции.

Отказаться от них можно, но тогда машину придется ждать долго, в итоге авто дорожает на сотни тысяч рублей.

Все эти проблемы у покупателей возникли из-за дефицита новых автомобилей. Однако он может закончиться, по прогнозам экспертов, в первом квартале будущего года. При этом цены на новые авто будут зависеть от стоимости запчастей и логистики.

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