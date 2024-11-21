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21 ноября, 08:00

Экономика

Горожанам могут разрешить продавать недвижимость без уплаты НДФЛ через 3 года владения

Горожанам могут разрешить продавать недвижимость без уплаты НДФЛ через 3 года владения

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Горожанам могут разрешить продавать недвижимость без уплаты НДФЛ через три года владения. Сейчас этот период составляет пять лет. Поправки в законодательство рассматривают в Госдуме. Срок может быть сокращен в тех случаях, когда владелец получил квартиру или дом в собственность по наследству или договору дарения от родственника.

По словам депутатов, действующий закон серьезно ограничивает трудовую мобильность россиян. Зачастую владельцы недвижимости откладывают переезд, так как ждут истечения пяти лет, чтобы продать свое жилье без уплаты налогов.

Изменения уже коснулись тех, кто планирует оформить жилищный кредит до конца этого года. В конце октября Владимир Путин подписал закон, согласно которому такие заемщики освобождаются от уплаты НДФЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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