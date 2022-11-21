Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен – Новак

Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен. Вместо этого Москва перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам или сократит добычу. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак, комментируя ожидаемое введение потолка цен.

По его словам, политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и сложностям с энергообеспечением. Предполагается, что страны "Большой семерки" могут объявить о ценовом пределе для российской нефти 23 ноября.