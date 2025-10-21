Форма поиска по сайту

21 октября, 14:15

Четыре инновационных производства "Росатома" заработали на базе технополиса "Москва"

Четыре инновационных производства "Росатома" уже работают в столице на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва". Всего в городе более 200 компаний корпорации.

В столице работают предприятия по производству технических тканей из углеродного волокна, центр прикладных исследований в области квантовых вычислений и микроэлектроники, а также компания, которая создает композитные изделия.

Идет строительство гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторных батарей на площадке "Красная Пахра". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикагородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

