Москвичей предупредили о резком скачке цен на электронику в ближайшее время

В ближайшее время москвичи столкнутся с резким ростом цен на электронику. По прогнозам экспертов, к концу декабря цены могут увеличиться на 10–15%. Это связано с ростом стоимости перевозок, ослаблением курса рубля и увеличением цен на комплектующие.

Некоторые компании уже объявили о повышении цен, однако специалисты отмечают, что продавцы стараются сохранить объемы продаж, предлагая различные маркетинговые акции и скидки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.