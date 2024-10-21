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21 октября, 07:45

Экономика

Москвичей предупредили о резком скачке цен на электронику в ближайшее время

Москвичей предупредили о резком скачке цен на электронику в ближайшее время

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В ближайшее время москвичи столкнутся с резким ростом цен на электронику. По прогнозам экспертов, к концу декабря цены могут увеличиться на 10–15%. Это связано с ростом стоимости перевозок, ослаблением курса рубля и увеличением цен на комплектующие.

Некоторые компании уже объявили о повышении цен, однако специалисты отмечают, что продавцы стараются сохранить объемы продаж, предлагая различные маркетинговые акции и скидки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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