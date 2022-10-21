Uniqlo сокращает сеть в России – СМИ

Японский ретейлер Uniqlo вызвал сотрудников на работу, чтобы собрать с витрин образцы и подготовить товары к вывозу. Бренд приступил к сокращению торговой сети в России, сообщает газета "Ведомости".

В основном это касается регионов РФ. Запасы коллекции компания, вероятно, отправит на хранение во флагманские точки. На данный момент уже известно о ликвидации двух магазинов Uniqlo – с марта по сентябрь их число уменьшилось с 50 до 48. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.