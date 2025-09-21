Гигафабрика в Красной Пахре готова более чем на 70%. Скоро инженеры приступят к монтажу оборудования. На территории в 20 гектаров разместят около двадцати корпусов, основной из которых будет отдан под производство литий-ионных аккумуляторов.

Завод начнет выпуск батарей уже осенью следующего года для электромобилей "Москвич", речных электросудов и электробусов. На фабрике предусмотрена полная автоматизация, роботизированные линии сборки и системы контроля качества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.