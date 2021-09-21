Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве

Москвичей будут учить финансовой грамотности. Для этого на выходных стартует специальный фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Проводиться он будет в пятый раз в онлайн-формате.

Во вторник, 21 сентября, организаторы подробно рассказали о его программе. Она рассчитана для всех – от школьников до пенсионеров. В игровой форме и в виде лекций участников будут учить хранить персональные данные, формировать семейный бюджет и многому другому.

Отдельные блоки подготовлены для воспитанников детских домов, людей с ограниченными возможностями. Будут даже занятия с сурдопереводом для слабослышащих.

Поучаствовать в фестивале можно, не покидая дома. Достаточно зайти на сайт и выбрать интересующий раздел. Также 24 сентября в рамках фестиваля состоится трансляция для школьников. Реальные предприниматели будут рассказывать о том, как начать свои бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.