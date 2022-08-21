В Москве вырос спрос на уборщиц

В Московском рынке бытовых услуг настоящий бум. Спрос на уборщиц быстро растет.

В Европе люди, наоборот, начинают отказывать себе во всем. Из-за проблем в экономике там приходится экономить даже горячую воду и электричество. Что еще происходит в российской и мировой экономике? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.